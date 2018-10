Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Kleinwagen aus dem ...

Kleinwagen aus dem Emsland gesucht

Medebach - Am Montag gegen 17 Uhr konnte ein Zeuge auf der Straße "Am Eisteich" einen rückwärts ausparkenden Kleinwagen beobachten. Der Wagen kollidierte hierbei mit einem anderen geparkten Pkw. Nach dem Unfall stieg der Fahrer aus und begab sich in Richtung der angrenzenden Häuser. Allerdings informierte er nicht den geschädigten Autobesitzer oder die Polizei. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Mann vom Unfallort. Bei dem Pkw handelt es sich möglicherweise um einen älteren Seat Leon mit einer goldenen, schlammfarbigen Lackierung. An dem Kleinwagen waren Kennzeichen aus dem Landkreis Emsland (EL) angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

