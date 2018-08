Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Kradfahrer prallte ...

Kradfahrer prallte gegen einen Baum

Arnsberg - Am Sonntag (19.08.2018) kam es in der Mittagszeit gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer. Ein 53jähriger Kradfahrer aus Kamen befuhr die Märkische Straße von Holzen in Fahrtrichtung Neheim-Hüsten. Ausgangs einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. In der Böschung prallte er gegen einen Baum. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Landstraße 682 wurde für die Dauer Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. Das beschädigte Krad wurde abgeschleppt. (Kri)

