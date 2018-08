Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Kradunfall

Kradunfall

Brilon - Am Samstag, 12:24 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Kradfahrer aus Marl die L637 von Madfeld in Richtung Desmecketal. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte mit seinem Fahrzeug in eine Böschung und wurde leicht verletzt. Am Unfallort war eine deutliche Fahrbahnwölbung erkennbar. Die Ermittlungen hier zu einem möglichen Zusammenhang mit der Unfallursache dauern an. Es entstand geringer Sachschaden. (PK)

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de