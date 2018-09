Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Lenkrad-Diebe

Lenkrad-Diebe

Brilon - Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Donnerstag auf die Lenkräder von drei BMW abgesehen. Zwischen 18.20 Uhr bis 07 Uhr betraten die Diebe das Gelände eines Autohauses an der Möhnestraße. Hier schlugen sie jeweils die Scheiben der Fahrertüren ein. Aus den drei aufgebrochenen Fahrzeugen montierten sie anschließen die Lenkräder ab. Mit der Beute konnten sie unerkannt flüchten. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Holger Glaremin Telefon: 0291/9020-1140 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de