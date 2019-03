Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Lkw stillgelegt

Lkw stillgelegt

Arnsberg - Am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr sollte der Fahrer eines bulgarischen LKW mit niederländischem Auflieger bei einer Fa. in Arnsberg-Bruchhausen Ware aufladen. Die Verlader wurden gerade in Ladungssicherung geschult und auf die erheblichen Mängel des Fahrzeugs aufmerksam gemacht. Aufgrund der erkennbaren erheblichen Mängel wurde der LKW nicht beladen und stattdessen die Polizei informiert. Die Beamten stellten erhebliche Mängel am Fahrzeug fest und fuhren mit dem LKW zu einer nahegelegenen Werkstatt. Dort wurde der LKW stillgelegt. Neben zwei abgefahrenen Reifen, defekter Bremsen und einem geflickten Luftdruckschlauch wurde die Fahrerkarte des 27-jährigen mazedonischen Fahrers und der Massenspeicher des LKW ausgelesen. Dabei kamen erhebliche Verstöße gegen die Sozialvorschriften zum Vorschein. Die Ruhezeit war mehrfach verkürzt worden und dafür die Tageslenkzeit überschritten. Der Fahrer und das Unternehmen müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 1500 Euro rechnen.

Auch in Zukunft wird die Polizei im Hochsauerlandkreis Lkw-Kontrollen durchführen und Verstöße konsequent ahnden.

