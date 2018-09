Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Metalldiebe an Kirche

Metalldiebe an Kirche

Arnsberg - Metalldiebe entwendeten zwischen Sonntag, 12 Uhr, bis Montag, 07.45 Uhr, mehrere Blitzableiter und ein Kupferrohr der Christuskirche. Die Täter kniffen zunächst die Bewegungsmelder ab. Hierdurch wurde auch die Beleuchtungsanlage der Kirche an der Burgstraße beschädigt. Anschließend entwendeten sie das Metall. Durch den Diebstahl der Leitungen entstand ein hoher Sachschaden an der Blitzschutzanlage. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

