Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Mit 120 km/h bei ...

Mit 120 km/h bei erlaubten 70 erwischt

Schmallenberg - Der Verkehrsdienst der Polizei kontrollierte am Montag zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in Schmallenberg-Selkentrop an der L 737 die Geschwindigkeit. Hier sind 70 km/h erlaubt. Insgesamt wurden acht Fahrer für zu schnelles Fahren belangt. Drei von Ihnen waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der schnellste Fahrer war ein 51-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden. Er war mit 120 km/h unterwegs. An Ort und Stelle musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Die Polizei wird auch weiterhin die Geschwindigkeit im HSK kontrollieren. Geschwindigkeit ist Killer Nr. 1 auf den Straßen. Unabhängig von der Verursacherfrage entscheidet sie über Leben und Tod!

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de