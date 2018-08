Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Motorradfahrer gestürzt

Motorradfahrer gestürzt

Arnsberg - Auf der Landstraße 685 zwischen Arnsberg und Sundern kam am Freitag (24.08.2018, gegen 17:00 Uhr) ein Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 19jährige Mann aus Warstein hatte mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve abgebremst, war dann aber geradeaus von der Fahrbahn abgekommen. Auf dem Schotter des Randstreifens kam er anschließend ins Rutschen und stürzte. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Kri)

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de