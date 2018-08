Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Motorradfahrer nach ...

Motorradfahrer nach Sturz schwerverletzt

Schmallenberg - Eine Gruppe von acht Motorradfahrern befuhr am Freitagnachmittag (31.08.2018, gegen 15:00 Uhr) die L742 vom "Kleinen Bildchen" in Fahrtrichtung Rehsiepen. In einer Rechtskurve auf der abschüssigen Landstraße kam ein 41jähriger Motorradfahrer aus Paderborn aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Der Mann prallte mit dem Oberkörper gegen die Schutzplanke und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Kri)

