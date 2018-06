Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Motorradfahrer stürzt

Motorradfahrer stürzt

Eslohe - Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus dem Münsterland wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann fuhr in einer Kradgruppe auf der Landstraße 519 von Meinkenbracht nach Obersalwey. Im Bereich einer Kurve verlor der Mann die Kontrolle über das Motorrad und rutschte auf der nassen Straße gegen die Leitplanke. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

