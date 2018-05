Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Pedelec-Fahrer gestürzt

Pedelec-Fahrer gestürzt

Arnsberg - Am Freitag, 13:50 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Mann aus Ense mit seinem Pedelec die Voßwinkeler Straße in Richtung Wimbern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen und stürzte. Trotzdem er einen Helm trug, wurde er schwer verletzt. (PK)

