Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Polizei lobt ...

Polizei lobt Kirmesbesucher

Arnsberg - Nach den ersten beiden Tagen kann die Polizei von einem erfreulichen Start der diesjährigen Hüstener Kirmes berichten. "Neben dem Wetter spielten am Freitag und Samstag auch die Besucher mit!" so Einsatzleiter Rudolf Figgen. Er zieht bislang ein positives Fazit. Nach der einsatzreichen Kirmes im letzten Jahr wurde die polizeiliche Präsenz noch einmal erhöht. Aggressiv auftretende Personen wurden direkt angesprochen und gegebenenfalls von der Riggenweide verwiesen. Bei den Eingangskontrollen unterstützte die Polizei den Sicherheitsdienst. Am Freitag und Samstag sprach die Polizei 27 Platzverweise aus. Vier Menschen wollten nicht auf die Polizei hören und ignorierten unter anderem die Platzverweise. Genau wie zwei junge Männer, die Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leisteten, schliefen diese in der Zelle. Insgesamt wurden sieben Körperverletzungen gemeldet. Hierbei wurde kein Mensch schwer verletzt. Ansonsten kam es zu mehreren, kirmestypischen Strafanzeigen, wie z.B. Diebstählen, Drogendelikten oder Verlustanzeigen. Dass es auch ehrliche Menschen im Sauerland gibt, zeigen die vielen abgegebenen Fundgegenstände. Einiges Handys und Geldbörsen konnten bereits wieder an ihre glücklichen Besitzer ausgehändigt werden. Weitere Fundsachen können noch bis Mittwoch auf der Polizeiwache in Hüsten abgeholt werden. Anschließend werden sie an das Fundbüro der Stadt Arnsberg übergeben. Viele Menschen sprachen die Polizistinnen und Polizisten direkt an und bedankten sich für den Einsatz und die starke Präsenz. Rudolf Figgen gibt die aufbauende Worte gerne zurück: "Auch die Polizei sagt danke! Wir haben uns sehr über die friedlichen und ehrlichen Besucher gefreut! Gewalt und Respektlosigkeit haben auf der Riggenweide nichts zu suchen! Deshalb gehen wir auch weiterhin konsequent gegen Randalierer und Straftäter vor!"

Nach dem Ende der Kirmes, musste die Polizei am Sonntagmorgen gegen 03 Uhr zur Marktstraße ausrücken. Nachdem es hier zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten Personen kam, sorgten die Einsatzkräfte für Ruhe und Ordnung. Drei Personen fuhren anschließend im Funkwagen ins Polizeigewahrsam.

