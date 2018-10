Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Polizei verhaftete ...

Polizei verhaftete flüchtigen Dieb

Arnsberg - In einem Sportgeschäft auf der Apothekerstraße bemerkten Zeugen am Donnerstag gegen 12 Uhr einen Diebstahl. Als der Täter angesprochen wurde, wollte dieser flüchten. Er konnte zunächst festgehalten werden. Es entstand eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei erhielt der Täter die Unterstützung eines weiteren Mannes. Die beiden Männer konnten schließlich flüchten, ließen aber eine Umhängetasche mit dem Diebesgut und persönlichen Gegenständen zurück. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Zeuge leicht verletzt. In der direkt eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Männer im Bereich des Schlachthofwegs durch die Polizei angetroffen werden. Einem Täter gelang auch hier die Flucht. Ein 39-jähriger Mann aus Georgien wurde verhaftet. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Mann dauern derzeit an.

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Holger Glaremin Telefon: 0291/9020-1140 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de