Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Polizeieinsatz auf der ...

Polizeieinsatz auf der "Langen Wende"

Arnsberg - Am Dienstag gegen 14:30 Uhr kam es in der Straße "Lange Wende" in Neheim zu einem Streit zwischen einem 45-jähriger Mann und seiner Lebensgefährtin. Dabei verletzte sich der Mann selbst mit einem Messer am Bein. Anschließend äußerte er, dass er sich von der Polizei töten lassen wolle. Die Lebensgefährtin konnte die Wohnung unverletzt verlassen. Durch Spezialkräfte der Polizei konnte der 45-jährige in der Wohnung überwältigt werden. Er wurde anschließend ärztlich behandelt. Das Ordnungsamt der Stadt Arnsberg wurde hinzugezogen, um eine weitere ärztliche Betreuung zu prüfen. Die "Lange Wende" musste für den Einsatz zeitweise gesperrt werden. Während des Einsatzes bestand keine Gefahr für andere Personen.

