Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Radfahrer zu Fall gebracht

Radfahrer zu Fall gebracht

Bestwig - Am Freitag, 21:20 Uhr, liefen zwei Personen aus Bestwig auf dem Uferweg in Richtung Sackgasse/Mühle. Die 17-jährige Jugendliche befand sich auf dem linken und ihr 15-jähriger Bruder auf dem rechten Gehweg der Straße. Zwischen ihnen war über die Fahrbahn die Laufleine des mitgeführten Hundes gespannt. Gleichzeitig fuhr ein 30-jähriger Mann, ebenfalls aus Bestwig, mit seinem unbeleuchteten Fahrrad und ohne Helm auf dem Uferweg in gleiche Richtung. Trotzdem die 17-Jährige noch die Leine hochriss, verfing sich der 30-Jährige in ihr und stürzte. Hierdurch wurde er schwer verletzt. (PK)

