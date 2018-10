Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Räuberischer Diebstahl

Räuberischer Diebstahl

Arnsberg - Am Sonntag ertappte eine Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts auf der Ruhrstraße zwei Diebe. Diese hatten um 16.50 Uhr die Kasse geöffnet und Geld herausgenommen. Als die Frau einen Täter bei der Flucht festhielt, schlug dieser auf sie ein. Anschließend gelang dem Duo die Flucht mit der Beute. Erst am nächsten Tag wurde die Polizei über die Tat informiert. Beide Männer besaßen ein südländisches Aussehen. Ein Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

