Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Raubüberfall auf ...

Raubüberfall auf Spielhalle

Brilon - Am Sonntag gegen 10.45 Uhr betraten zwei maskierte Männer eine Spielhalle an der Bahnhofstraße. Die Männer zogen ihre Pistolen und drohten in Richtung der Mitarbeiterin. Anschließend legten sie einen Zettel mit der Aufforderung das Geld herauszugeben vor. Nachdem die Täter das Geld erhalten hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei den Tätern handelt es sich möglicherweise um zwei Jugendlichen zwischen 16 bis 20 Jahren mit ausländischem Erscheinungsbild. Beide Männer hatten eine dünne Statur und trugen einen dunklen Kapuzenpullover sowie ein schwarzes bzw. schwarz-weißes Halstuch. Die Kapuzen und die Halstücher verdeckten die Gesichter. Des Weiteren waren sie mit dunklen Hosen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

