Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Reifenstecher am ...

Reifenstecher am Pendlerparkplatz

Arnsberg - Ein unbekannter Täter zerstach in der Nacht zum Montag mehrere Autoreifen auf dem Pendlerparkplatz an der "Schefferei". Insgesamt wurden drei Autos beschädigt. Die Tatzeit kann auf Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 06,30 Uhr, eingegrenzt werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

