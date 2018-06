Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Roller vom Schulhof ...

Roller vom Schulhof entwendet

Arnsberg - Vom Gelände einer Schule im Vogelbruch entwendeten unbekannte Täter einen schwarz-roten Piaggio Roller. Der Roller wurde am Dienstag gegen 07.30 Uhr abgestellt. Um 13 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. An dem Kleinkraftrad war das blaue Versicherungskennzeichen 747UTJ angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

