Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Schlägerei mit vier ...

Schlägerei mit vier beteiligten Personen

Brilon - Am Sonntag, 03:10 Uhr, kam es in der Petrusstraße aus noch ungeklärter Ursache zu einer gegenseitig körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter zwischen 19 und 24 Jahren. Die Beteiligten stammen aus Brilon, Syrien und Afghanistan. Bei Eintreffen der Polizei war die Schlägerei noch andauernd. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt. Eine Erstversorgung vor Ort war ausreichend. Zwei der Beteiligten wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an. (PK)

