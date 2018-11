Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Schlägerei vor Spielhalle

Schlägerei vor Spielhalle

Arnsberg - Vor einer Spielhalle an der Marktstraße griffen vier unbekannte Täter einen 28-jährigen Arnsberg an. Bei der Attacke wurde der Mann leicht verletzt. Die vier Männer waren zunächst Gäste der Spielhalle. Nachdem sie der Mitarbeiterin negativ auffielen, wurden sie aus dem Lokal verwiesen. Da sich die Männer zunächst weigerten, erhielt die Frau verbale Unterstützung des 28-jährigen Gastes. Daraufhin verließ die Gruppe die Spielothek. Etwa 30 Minuten später, gegen 00.55 Uhr, begab sich der Gast auf den Heimweg. Vor der Tür stand die vorher verwiesene Gruppe. Diese ging den Mann direkt an und schlug und trat auf diesen ein. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung "Drostenfeld". Die vier jungen Männer waren etwa 20 Jahre alt. Eine weitere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

