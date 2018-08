Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Schwer verletzter ...

Schwer verletzter Kradfahrer nach Verkehrsunfall

Hallenberg - Am Freitag, 14:45 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Kradfahrer aus Nordhorn die K76 von Dreislar in Richtung Braunshausen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und wurde anschließend schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 3.000,- Euro. (PK)

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de