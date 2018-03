Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Sinnepfad beschädigt

Sinnepfad beschädigt

Meschede - Ein Zeuge bemerkte am Sonntagmorgen einen beschädigten Unterstand an dem Sinnepfad, der von der Ulmecke ausgeht und um den Köpperkopf herumführt. Vermutlich mit einer Axt schlugen bislang unbekannte Täter auf mehrere Pfosten und Bretter ein. Der Unterstand wurde stark beschädigt. Die genaue Tatzeit kann bislang nicht eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

