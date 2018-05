Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Straßenraub

Straßenraub

Meschede - Am Samstag, 01:10 Uhr, wurde ein 63-jähriger Mann aus Meschede auf dem Gehweg der Mallinckrodtstraße, im Bereich des Abzweiges zur Briloner Straße, durch einen bislang unbekannten Täter zu Boden geschubst. Anschließend entnahm der Täter aus der Kleidung des Geschädigten ein sog. Kellnerportmonee und flüchtete in Richtung Innenstadt. In der Geldbörse befanden sich ausschließlich persönliche Papiere. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, schlank, schmale Figur. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke mit Streifen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ. Hinweise an die Polizei Meschede werden erbeten. (PK)

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de