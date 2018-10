Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Tageswohnungseinbruch

Tageswohnungseinbruch

Arnsberg - Im Verlauf des Freitagvormittags (05.10.2018) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Engelbertring im Ortsteil Neheim ein. Der oder die Täter hatten eine Terrassentür gewaltsam aufgehebelt und konnten so in das Haus gelangen. Es wurden in den Räumen Schränke und Kommoden durchwühlt. Zur Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizeiwache in Arnsberg (02932 90200). (Kri)

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de