Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Teure Autofahrt

Teure Autofahrt (AR)

Arnsberg - Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Sonntag kontrollierte die Polizei eine 19-jährige Autofahrerin auf der Rosenberger Straße. Hierbei stellte sich heraus, dass die junge Arnsbergerin unter Alkoholeinfluss stand. Obwohl für unter 21-jährige Fahrzeugführer ein absolutes Alkoholverbot am Steuer gilt, ergab der Test einen Wert von etwa 0,3 Promille. Auf die Auszubildende kommt nun ein hohes dreistelliges Bußgeld zu. Neben einem Punkt in Flensburg muss die Verkehrssünderin zudem an einem Aufbauseminar teilnehmen und die zweijährige Verlängerung der Probezeit in Kauf nehmen. Die entstehenden Kosten muss sie natürlich selbst tragen.

