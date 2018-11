Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Tipps gegen Langfinger

Tipps gegen Langfinger

Arnsberg - Im Rumbecker Holz wurde am Mittwoch eine Handtasche aus einem Auto entwendet. Die Handtasche lag auf dem Beifahrersitz. Die Täter schlugen gegen 15 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz zu. Während die Eigentümerin für wenige Minuten ihren Fiat verließ, brachen die Diebe die Seitenscheibe des Autos auf. Vom Beifahrersitz entwendeten sie die Handtasche. In dieser befand sich auch die Geldbörse der Arnsbergerin. Die Täter konnten unbemerkt vom Tatort flüchten. Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Schnell ist die Seitenscheibe eingeschlagen oder die Tür aufgebrochen und die Beute aus dem Auto genommen. Mit folgenden Tipps können sie sich gegen die Diebe schützen:

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. - Offen liegende Wertgegenstände, wie z. B. eine Handtasche, laden die Täter förmlich ein. Lassen sie auch ihr mobiles Navigationsgerät oder Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. - Informieren Sie umgehend die Polizei über den Polizeiruf 110, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder sich Personen in sonstiger Weise verdächtig verhalten.

