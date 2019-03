Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Tödlich verletzter ...

Tödlich verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall

Marsberg - Am Mittwoch, 18:56 Uhr, ging ein 32-jähriger Mann aus dem Baltikum am rechten Fahrbahnrand der L549 von Marsberg in Richtung Essentho. Ein in gleicher Richtung fahrender 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Marsberg erkannte den dunkel gekleideten Fußgänger auf gerader Strecke nicht und es kam zur Kollision. Der 32-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 23-jährige Pkw-Fahrer und eine 30-jährige Insassin / Zeugin eines vorbeifahrenden Pkw erlitten einen Schock und sind leicht verletzt. Die Strecke blieb für die Unfallaufnahme bis in die späten Abendstunden gesperrt. (PK)

