Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Und täglich grüßt das ...

Und täglich grüßt das Murmeltier

Hochsauerlandkreis - Es ist inzwischen wie im gleichnamigen Hollywood-Klassiker. Täglich gehen bei den Bürgerinnen und Bürgern im HSK Anrufe von falschen Polizisten ein. Es ist die jedes Mal die gleiche Masche: Das Telefon klingelt, im Display erscheint die 110. Es meldet sich ein Kommissar einer örtlichen Polizeidienststelle und erzählt eine Geschichte, dass Diebe oder Einbrecher unterwegs seien. Auch eine korrupte Bank, bei der das Geld unsicher ist wird gerne genommen. Jetzt solle man am besten seine Wertsachen und Bargeld an die Polizei übergeben damit diese sicher sind. Natürlich kommt ein ziviler Ermittler vorbei und sammelt die Gegenstände und das Bargeld ein bis die Gefahr vorüber ist. Schon wieder sind in den letzten 24 Stunden neun Fälle der Polizei gemeldet worden. Glücklicherweise haben sich die Betroffenen auf dieses falsche Spiel nicht eingelassen, sondern haben genau richtig gehandelt und die echte Polizei angerufen! Um dieser Dauerschleife zu entkommen hilft nur eins. Diese Masche alles und jedem bekannt zu machen. Noch immer werden Menschen Opfer dieser Betrügereien und verlieren zum Teil ihr gesamtes Erspartes. Wir erreichen leider nicht jeden mit dieser Pressemeldung. Und auch unsere sozialen Netzwerke erreichen die Zielgruppe der Täter in den seltensten Fällen. Wir brauchen Sie! Verbreiten Sie unsere Botschaft! Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern und Nachbarn! Helfen Sie mit andere Menschen vor Straftätern zu schützen!

