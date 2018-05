Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Unfall auf der B 480

Unfall auf der B 480

Brilon - Auf der Bundesstraße 480 kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem Motorrad von Brilon in Richtung Warstein unterwegs. Aus der Straße Fünf Brücken wollte dann ein 25-jähriger Mann aus Brilon mit seinem Wagen nach links auf die Bundesstraße 480 einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Beiden. Der 40-jährige Warsteiner wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

