Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Unfall mit über einer ...

Unfall mit über einer Promille gebaut

Marsberg - In der Madfelder Straße in Bredelar kam es am Dienstagmorgen gegen 01.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann aus Paderborn war mit seinem Wagen in Richtung Bredelar unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Mit dem Mann waren eine zwei Frauen aus Paderborn im Wagen (21 und 23). Die 21-Jährige wurde leicht, die 23-jährige schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

