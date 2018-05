Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Unfallflucht unter ...

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Brilon - Ein 31-jähriger Mann aus Brilon verursachte am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr auf der Hoppecker Straße einen Unfall. Zeugen beobachteten den Mann, wie er im Einmündungsbereich Am Derker Tor nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei beschädigte er diverse Pfosten, Blumenkübel und Baumeingrenzungen. Anschließend fuhr er mit seinem Wagen zurück auf die Fahrbahn und flüchtete von der Unfallstelle. Durch die Polizei konnte der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Mann war angetrunken. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,5 Promille. Dem Mann wurden zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

