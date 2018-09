Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Unfallgegner gesucht

Unfallgegner gesucht

Bestwig - Am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 139 zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrradfahrerinnen waren auf dem Ruhrtalradweg in Richtung Bestwig unterwegs. In Höhe der Ausfahrt des Bahnhofs, im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, kollidierte eine der beiden Fahrradfahrerinnen mit einem dunklen Auto. Der Unfall wurde ebenfalls von einem Fahrer eines silbernen VW Golf bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den dunklen und silbernen Wagen, sowie deren Fahrer. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

