Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Unfallzeugen gesucht

Unfallzeugen gesucht

Marsberg - Am Montagabend gegen 18.30 Uhr kam auf der Mönchstraße in Niedermarsberg ein 21-jähriger Radfahrer zu Fall. Aus welchem Grund es zu dem Sturz kam ist unklar. Der Mann wurder schwer verletzt. Vor Ort waren nach Auskunft der Rettungssanitäter auch Ersthelfer. Die Polizei sucht diese Ersthelfer und weitere Zeugen für den Sturz. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

