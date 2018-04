Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Verkehrsdienst ...

Verkehrsdienst erwischt Verkehrssünder

Medebach - Am Mittwochmorgen kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei im HSK in Medebach. Hier wurde die Geschwindigkeit in Medebach-Schlossberg an der L 740 und der L 617 kontrolliert. Insgesamt wurden 16 Fahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit belangt. Zwei Fahrer waren besonders auffällig. Ein 40-jähriger Mann aus Winterberg wurde am Schlossberg mit 179 km/h bei erlaubten 70 km/h erwischt. Auf der L 617 wurde ein 52-Jähriger Hallenberger mit 100 km/h bei erlaubten 50 km/h erwischt.

Geschwindigkeit ist der Killer Nr. 1! Auch in Zukunft werden wir im ganzen Kreisgebiet Geschwindigkeiten kontrollieren.

