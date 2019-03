Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Verkehrsunfall ...

Verkehrsunfall Sachschaden mit Trunkenheit

Arnsberg - Am Sonntag, 04:30 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Möhnesee die Kleinbahnstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe des Kreisverkehrs zur Heidestraße kam er auf gerade Strecke infolge des Genusses alkoholischer Getränke von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Ein Alco-Vortest ergab den Wert von 1,42 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 5.400,- Euro. (PK)

