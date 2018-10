Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Verkehrsunfall auf dem ...

Verkehrsunfall auf dem Ruhrtalradweg

Arnsberg - Am heutigen Morgen um 4.40 Uhr kam es auf dem Ruhrtalradweg in Arnsberg-Hüsten zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Arnsberger befuhr mit einem Kleinkraftrad den Weg in Richtung Arnsberg und stieß mit einem entgegen kommenden Fahrradfahrer zusammen. Der 34-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des Kleinkraftrads unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Des weiteren war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad war nicht versichert. (DS)

