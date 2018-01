Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit einem Reisebus bei Schmallenberg-Latrop

Schmallenberg - Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, erreichten Rettungsdienst und Polizei eine Meldung zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines niederländischen Reisbusses bei Schmallenberg Latrop. Die Suche nach dem Unfallort gestaltete sich zunächst schwierig. Erst nach Übermittlung der Koordinaten durch den Busfahrer an die Polizeileitstelle konnte der Unfallort im Wald oberhalb von Latrop gefunden und Rettungskräfte sowie Feuerwehr herangeführt werden. Der 68-jährige Busfahrer aus dem niederländischen Cothen wollte zu einem Hotel in Latrop fahren und hatte sich von seinem Navigationsgerät bereits ab Schmallenberg über Wirtschaftswege führen lassen. Das ging gründlich daneben. Auf einem aufgeweichten Forstweg rutschte der Bus schließlich nach rechts auf den Rand einer Wiese. Da der Ausstieg durch die Türen von einem Weidezaun blockiert war, mussten die 17 Fahrgäste und der Fahrer von der Feuerwehr über eine Schlafluke durch den Gepäckraum auf der anderen Seite aus dem Inneren geleitet werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Fahrgäste konnten durch die Feuerwehr zu dem nahegelegenen Hotel gebracht werden. Die Bergung des Busses wird morgen bei Tageslicht erfolgen. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (st)

