Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schmallenberg - Am Samstag, 00:45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Schmallenberg mit dem Fahrrad die leicht abschüssige Straße "Am Kurhaus" in Richtung der Straße "Im Ohl". Infolge des Genusses alkoholischer Getränke und anderer berauschender Mittel übersah er im Bereich des Kurhauses einen abgeparkten Pkw und fuhr dem Fahrzeug auf. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Der Schaden an dem Pkw beträgt nach ersten Schätzungen ca. 1.200,- Euro. Bei dem 29-Jährigen wurde nach Erstversorgung eine Blutprobe entnommen. (PK)-

