Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzter Person

Brilon - Am Freitag, 18:47 Uhr, befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Brilon den Lindenweg in Richtung Innenstadt. Kurz hinter der Kreuzung Möhnestraße / Xaveriusstraße kam sie in einer leichten Linkskurve mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einem am Seitenrand geparkten Pkw auf. Hierdurch wurde die 39-Jährige leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das vordere Fahrzeug noch auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 12.000,- Euro. (PK)

