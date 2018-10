Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Olsberg - Am Freitagnachmittag (05.10.2018, 17.10 Uhr) kam es auf der L 743 zwischen Elleringhausen und Brilon Wald zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53jähriger Pkw-Fahrer aus Olsberg befuhr die L 743 in Fahrtrichtung Elleringhausen. Auf einer kurzen Geraden zwischen zwei Kurven überholte der Pkw-Fahrer einen vorausfahrenden Pkw und einen Fahrradfahrer. Der Gegenverkehr musste aufgrund des Überholvorganges bis zum Stillstand abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Gegenverkehr fuhren zwei Pkw und ein Motorradfahrer hintereinander. Während die beiden Pkw-Fahrer noch rechtzeitig ohne einen Zusammenstoß anhalten konnten, schaffte dies der 24jährige Motorradfahrer aus Bestwig nicht mehr. Er kollidierte mit dem vor ihm stark abbremsenden Pkw und stürzte mit seiner Mitfahrerin in den Straßengraben. Während der Motoradfahrer leichte Verletzungen erlitt, wurde seine 30jährige Mitfahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der überholende Pkw-Fahrer war nach dem Überholvorgang weitergefahren. Er wurde ermittelt und sein Führerschein sichergestellt. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.(Kri)

