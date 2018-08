Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Vermisste Seniorin gesucht

Vermisste Seniorin gesucht

Arnsberg - Seit gestern Abend sucht die Polizei in Arnsberg nach einer 76-jährigen Seniorin aus einem Altenheim in der Karolinenstraße in Hüsten. Die Frau ist seit 18.50 Uhr nicht mehr gesehen worden. Bei der gesuchten Seniorin handelt es sich um die Maria Anna Filthaut. Sie ist etwa 1.70 Meter groß und 76 Jahre alt. Sie hat graues gelocktes mittellanges Haar und trägt eine goldfarbene Brille sowie eine dunkel/weiß gemusterte Strickjacke. Außerdem hat sie eine Jeanshose und weiße Schuhe an. Die Frau ist dement und nicht gut zu Fuß. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

