Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Vermisster 13-Jähriger ...

Vermisster 13-Jähriger gesucht

Marsberg - Die Polizei sucht seit Donnerstagmorgen nach dem 13-jährigen Alexander Kudaschkin. Alexander wurde gegen 09 Uhr zuletzt auf der Bredelarer Straße in Marsberg (HSK) gesehen. Möglicherweise ist der Junge zu Fuß auf dem Weg zu seiner Wohnanschrift in Borchen im Kreis Paderborn. Geld führte er nicht bei sich. Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Straftat. Der Schüler wird wie folgt beschrieben: circa 1,50 Meter groß, schlank, kurze blonde Haare, langer Pony, graues Sweatshirt, blaue Jeans, graue Turnschuhe Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

