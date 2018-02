Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Arnsberg - Am Samstag, den 10.02.2018, gegen 23:25 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in eine Bäckerei am Gutenbergplatz einzudringen. Die Täter gelangten vom Hinterhof über den Keller in das Treppenhaus des Wohn - und Geschäftshauses. Dort versuchten sie, die hintere Zugangstür der Bäckerei zu öffnen. Eine Bewohnerin des Hauses wurde durch Geräusche auf die Täter aufmerksam und alarmierte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizei gaben die Täter ihr Vorhaben auf und konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg-Hüsten, Tel.: 02932-90200 (Ho)

