Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Wohnung

Sundern-Hachen - In der Zeit zwischen Samstag, 20.10.2018 und Freitag, 27.10.2018, versuchten unbekannte Täter, in eine Wohnung auf der Brechtingstraße einzubrechen. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Täter versuchten, durch eine rückwärtig gelegene Terrassentür in die Wohnung einzudringen, was jedoch nicht gelang. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90 200 in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de