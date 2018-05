Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Brilon - 12.05.2018, zwischen 20:15 Uhr und 22:30 Uhr 59929 Brilon, Nordring Im Tatzeitraum drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Objekt. In dem Haus wurden zahlreiche Schränke und Schubladen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde diverser Schmuck entwendet. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Werth.

