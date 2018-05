Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Zeugin gesucht

Zeugin gesucht

Olsberg - Am Mittwoch wurde am Lidl in Olsberg ein BMW durch ein niederländisches Auto beschädigt. Eine Zeugin notierte sich die Daten des flüchtenden Fahrzeugs und übergab sie dem BMW-Besitzer. Leider hat die Dame ihre eigenen Daten nicht übergeben. Wer kann Angaben zu der Zeugin machen? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 10 12 E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de