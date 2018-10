Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Zusammenstoß Pkw und ...

Zusammenstoß Pkw und Fahrradfahrer

Arnsberg - Am Kreisverkehr an der Wannestraße im Ortsteil Niedereimer kam es am Freitagmorgen (05.10.2018, 08:10 Uhr) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 25jähriger Pkw-Fahrer aus Soest war von Arnsberg aus in den Kreisverkehr eingefahren und wollte diesen wieder in Richtung Wannestraße verlassen. Am unmittelbar anschließenden Fußgängerüberweg kollidierte der Pkw mit einem Fahrradfahrer. Der 28jährige Fahrradfahrer aus Arnsberg war ebenfalls aus Arnsberg gekommen und überquerte den Fußgängerüberweg fahrend in Fahrtrichtung Niedereimerfeld. Beim Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und zog sich Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. (Kri)

OTS: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65847.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de