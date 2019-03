Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis / Zwei Jugendliche ...

Zwei Jugendliche entwenden Smartphones (BRI)

Brilon - Zwei hochwertige Smartphones entwendeten unbekannte Jugendliche am Freitag aus einem Telefongeschäft an der Bahnhofstraße. Gegen 17.05 Uhr betraten die beiden jungen Männer das Geschäft. Hier rissen sie zwei Smartphones vom Sicherheitsband und flüchteten anschließend in Richtung "Kreuziger Mauer". Beschreibung der beiden Täter: etwa 15 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, osteuropäisches Aussehen, braune Haare. Ein Täter trug einen auffälligen braunen Schal der Marke "Louis Vuitton". Zudem trug er eine schwarze Kurzjacke. Die Jugendlichen unterhielten sich in einer vermutlich osteuropäischen Sprache. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

