Kreispolizeibehörde Höxter / Alkoholisiert, aber ohne ...

Alkoholisiert, aber ohne Führerschein unterwegs

Willebadessen - Einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer kontrollierten Polizeibeamte der Wache in Bad Driburg am Freitag, 25.05.2018, gegen 19.30 Uhr in der Rothestraße in Willebadessen-Löwen. Der Mann war mit seinem BMW von Peckelsheim aus unterwegs gewesen. Er gab von sich aus an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, leugnete allerdings das Fahren. Dem Mann wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Geldbetrag als Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens angeordnet. /Te.

